Der US-Sender HBO hat am 5. Mai die ersten Set-Fotos für die Serie "House of the Dragon" veröffentlicht. Die Dreharbeiten zu der Vorgeschichte der Erfolgs-Fantasy-Serie "Game of Thrones" aka. "GoT" waren Ende April angelaufen. Die Fotos zeigen die Schauspieler Olivia Cooke und Rhys Ifans als Otto und Alicent Hightower, Emma D'Arcy als Prinzessin Rhaenyra Targaryen, Matt Smith als Prinz Daemon Targaryen und Steve Toussaint als "The Sea Snake".