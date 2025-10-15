Die zweite Staffel des internationalen Fantasy-Hit ist noch im Oktober erstmals kostenlos im Stream verfügbar.

Mit dem Serienstart von "Game of Thrones" im Jahr 2011 begann ein globaler Hype, der das Fantasy-Genre komplett auf den Kopf stellte und die Serie zu einem popkulturellen Phänomen machte. Doch die Geschichte von Westeros war damit längst nicht zu Ende erzählt: 2022 folgte mit "House of the Dragon" das gefeierte Prequel und die Drachen erhoben sich bisher in zwei Staffeln erneut. Noch im Oktober bringt JOYN die zweite Staffel des Fantasy-Serienhits direkt und kostenlos auf die Bildschirme und entfesselt damit das nächste Kapitel der Targaryen-Saga. Der erbitterte Machtkampf zwischen Rhaenyra und Aegon II. spitzt sich zu und mündet in den legendären "Tanz der Drachen" – ein Bürgerkrieg, der Westeros in Flammen setzt und von Intrigen, Verrat und epischen Schlachten geprägt ist.

Basierend auf George R. R. Martins Roman "Feuer und Blut" erzählt "House of the Dragon" die Vorgeschichte zu "Game of Thrones" – rund 200 Jahre vor den Ereignissen der Originalserie. In den Hauptrollen sind erneut Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans und Steve Toussaint zu sehen. Neu im Cast sind unter anderem Clinton Liberty als Addam von Hull und Gayle Rankin als Alys Rivers.

Wann ist "House of the Dragon"-Staffel 2 zum Gratis-Streamen verfügbar? Ab 23. Oktober stellt JOYN die zweite Staffel des GoT-Spin-offs kostenlos zur Verfügung. Für jene, die "House of the Dragon" auf Englisch sehen wollen, gibt’s den Serien-Hit in der Original-Version. Zusätzlich dazu sind alle Episoden mit deutschen Untertiteln und Audiodeskription ausgestattet. Für alle, die das Serien-Epos noch nicht erlebt haben, bietet JOYN aktuell die gesamte 1. Staffel von "House of the Dragon" ebenso im kostenlosen Stream. Die Free-TV-Premiere der zweiten Staffel von "House of the Dragon" startet am 30. Oktober auf ATV2 mit einer Dreifachfolge, gefolgt von einer Doppelfolge am 31. Oktober und dem großen Finale in Dreifachfolge am 1. November – jeweils ab 20:15 Uhr.