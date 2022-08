Die Action

Apropos Drachen: Weil es im Prequel mehr Drachen als in "GoT" geben wird – laut "Screenrant" 17 an der Zahl – darf man davon ausgehen, dass "HofD" ebenfalls nicht an blutrünstigen und adrenalingeschwängerten Actionszenen sparen wird. Die Drachen werden in sehr vielen Kämpfen involviert sein, das heißt, wir sollten nicht nur mit jeder Menge Feuer und animalischem Jagdtrieb rechnen, sondern auch mit einem höheren Body Count als in der Original-Serie.

Dass es in "HotD" zudem ebenso bildgewaltig zugehen wird wie in "GoT", davon darf ebenso ausgegangen werden: Immerhin liegt das Budget zwischen 15 und 20 Millionen US-Dollar – pro Folge (in Staffel Eins)!