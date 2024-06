House of the Dragon-Staffel 2: Wie viele Folgen und wann Finale?

Drachen und Menschen, Kämpfe und Intrigen - willkommen in der Welt der Fantasy-Serie "House of the Dragon". In der heißerwarteten Staffel 2 steht Westeros kurz vor einem blutigen Bürgerkrieg und die anderen Häuser müssen sich für eine Seite des Hauses Targaryen entscheiden: "Schwarz" für Königin Rhaenyra oder "Grün" für König Aegon. Beide Seiten glauben, den rechtmäßigen Anspruch auf den Eisernen Thron zu haben. Der Trailer stimmt uns darauf ein: