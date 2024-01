Würde man "House of the Dragon" in die reale Welt und in die heutige Zeit versetzen, käme "Succession" dabei heraus. Die HBO-Serie hat während ihrer fünfjährigen Laufzeit Preisverleihungen wie die Emmys und die Golden Globes dominiert – und hat unlängst bewiesen, dass sie auch in ihrer finalen Staffel nicht an Qualität eingebüßt hat, da sie bei den genannten Awards erneut abräumte. Insgesamt kann die Hit-Serie unglaubliche 20 Emmys und neun Golden Globes innerhalb vier Staffeln vorzuweisen.

Sowohl bei "House of the Dragon" als auch bei Succession" steht eine einfluss- und stinkreiche Familiendynastie im Fokus, bei der es um Machtspiele, Habgier und Intrigen geht. "Succession" ist eine bitterböse Abrechnung mit wirtschaftlichen Familienunternehmen, die zutiefst unsympathischen Charaktere sind genauso faszinierend wie abstoßend – denn in einer kaputten Welt hat diese Dynastie es schon lange aufgegeben, ihre moralischen Werte aufrechtzuerhalten. Auch aufgrund der brillanten Dialoge und des herausragenden Casts ist "Succession" eine Sternstunde der modernen Fernsehunterhaltung.

Darum geht's: Als der alternde Patriarch Logan Roy – CEO eines der größten Medien-Konglomerate der Welt – beschließt, sich zur Ruhe zu setzen, verfolgt jedes seiner vier erwachsenen Kinder eine persönliche Agenda. Ein Kampf um Macht, Reichtum und Ruhm beginnt!

Alle vier Staffeln von "Succession" kannst du auf WOW/ Sky streamen. Auf Apple TV+, Prime Video und Maxdome kann man sich die Serie kaufen. Hier geht's direkt zur Serie!