Noch sehnen alle Fans der aufwändigen Fantasy-Serie "House of the Dragon" den nahenden Start von Staffel zwei herbei, der hierzulande in der Nacht von 16. auf 17. Juni bei Sky erfolgen wird. Unmittelbar vor diesem Termin sorgte der produzierende US-Sender HBO nun auf seinem offiziellen Instagram-Account mit wenigen Worten für Jubelstürme: "Der Tanz der Drachen geht weiter. 'House of the Dragon' wurde für eine dritte Staffel verlängert."