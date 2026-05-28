Das "Game of Thrones"-Universum kehrt in wenigen Wochen mit neuem Material auf die Bildschirme zurück. Ende Juni startet die dritte Staffel des Prequels "House of the Dragon". Fans dürfen sich offenbar auf reichlich Action freuen, wie Ryan Condal, der Showrunner der Serie, im Gespräch mit "Entertainment Weekly" andeutet. Mindestens eine der Folgen soll laut ihm sogar neue Maßstäbe setzen.

Gemeint ist bereits der Auftakt, in dem es demnach um die "Schlacht an der Gurgel" gehen soll, um eine der blutigsten Seeschlachten in der Fantasy-Welt, die auf den Erzählungen des Autors George R. R. Martin (77) beruht. Was die Umsetzung fürs Streaming angeht, soll es "die wohl verrückteste Fernsehepisode, die je gedreht wurde", werden. Ob Condal damit nicht zu viel verspricht, wird sich ab dem 22. Juni zeigen, denn ab dann ist die neue Staffel in Österreich und Deutschland via Sky, Wow und HBO Max zu sehen.