Dieser Vaterschaftstest ist leider negativ: Trotz zuletzt guten Kritiken und sogar ganzen drei Emmy-Nominierungen erhält das "How I Met Your Mother"-Spin-Off "How I Met Your Father" keine dritte Staffel, sondern wurde nach der zweiten Season abgesetzt. Das kam dann doch überraschend – und viele Fans sind verärgert, weil nun der Elefant dazu verbannt ist, auf ewig im Sitcom-Raum gefangen zu sein: Wer ist der titelgebende Vater? Wer ist der Vater von Sophies (Hilary Duff) Kind?

Diese Frage scheint aber eigentlich bereits seit Dezember letzten Jahres gelöst zu sein – dank eines verärgerten Ex-Serienautors!