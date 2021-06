"How I Met Your Father": Was wir über die neue Besetzung wissen

Die erste Staffel des lange erwarteten "How I Met Your Mother"-Sequels von Isaac Aptaker und Elizabeth Berger wird derzeit bei Hulu vorbereitet, und US-Schauspielerin Hilary Duff darf dabei die Titelrolle verkörpern. Nun ist via "Deadline" auch bekannt geworden, welche männliche Unterstützung sie bei "How I Met Your Father" erhält: Chris Lowell wird nämlich an der Spinoff-Serie mitwirken.

Hulu hat inzwischen ebenfalls mit einem Tweet auf die "Deadline"-Story reagiert und verwendet dafür das Zitat der beliebten Figur Barney aus der Original-Serie: