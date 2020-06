"How to Sell Drugs Online (Fast)": Das Business boomt trotz Abi-Stress

Alles dreht sich auch in der zweiten Staffel wieder um die beiden Hauptfiguren Moritz und Lenny, wobei Moritz die treibende Kraft hinter MyDrugs bleibt. In der zweiten Staffel ist auch der schöne Dan (Damian Hardung) als neuer Geschäftspartner mit von der Partie. Und natürlich spielt auch Lisa (Lena Klenke) wieder eine entscheidende Rolle, zumindest in den verkorksten Gedanken von Moritz. Immerhin ist er in den Online-Drogenhandel nur eingestiegen, um seine Ex-Freundin zu beeindrucken.