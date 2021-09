"How To Sell Drugs Online Fast": Netflix dreht "Buba"-Spin-off

Zur Zeit sind auf Netflix drei Staffeln von "How To Sell Drugs Online Fast" verfügbar. Nach dem Ende der zweiten Staffel wurde bereits die dritte Staffel angekündigt, doch dann ist es still, um die gewieften Dealer geworden. Jetzt wurde bestätigt, dass die Dreharbeiten zum Spin-off "Buba" angefangen haben.

Darin steht der von "Der Tatortreiniger"-Star Bjarne Mädel gespielte Titelheld im Zentrum. Buba lieferte Moritz in der ersten Staffel die Drogen, womit dieser sich ein Millionengeschäft im Internet aufbaute. Nachdem es auf Grund der Bezahlung zu Streitigkeiten kam, schoss sich der eigenwillige Lieferant unabsichtlich mit einer selbstgebauten 3D-Drucker-Pistole in den Kopf.