Wahre Begebenheit

Nun fokussiert sich Netflix auf die Hintergründe von Schmidts Cybernetzwerk. In der True-Crime-Doku "Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord" kommen Ermittler, ehemalige KundInnen und Schmidt selbst zu Wort. Durch die exklusiven Interviews bekommt man einen neuen Einblick hinter die kriminellen Strukturen, die bis in die Vertriebsstrukturen der Deutschen Post hineinreichten.

Der Trailer zeigt eine Mischung aus Interviews, Archivaufnahmen und nachgestellten Szenen, die den kriminellen Weg des Protagonisten nachzeichnen sollen. Schmidt selbst wirkt in seinen Interviews gelassen und zufrieden, wodurch die Doku mit einem zynischen Unterton zu spielen scheint.

Die dritte Staffel von "How to Sell Drugs Online (Fast)" ist seit dem 27. Juli auf Netflix verfügbar. Die True-Crime-Doku "Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord" erscheint am 3. August auf Netflix.