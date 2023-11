"Hubert ohne Staller": Neuer Fernsehfilm kommt Anfang des Jahres

Darum geht es im Fernsehfilm

Die Polizisten Hubert (Christian Tramitz) und Girwidz (Michael Brandner) aus Wolfratshausen entdecken bei einer gemeinsamen Bergtour in Ödweil zwei Leichen. Eine davon liegt auf der deutschen, die andere auf der österreichischen Seite des Grenzsteins. Sie versuchen, die tote Person auf ihrer Seite über die Staatsgrenze hinüberzurollen, werden jedoch von der österreichischen Alpinpolizei ertappt.

Die Beamtinnen Susanne Gabler (Doris Schretzmayer) und Franziska Haas (Marlene Morreis) wollen sich um die österreichische Leiche kümmern, während das deutsche Duo sich der anderen widmet. Ihre Vorgesetzten ordnen jedoch an, dass die beiden Ermittlerpaare an dem Fall zusammenarbeiten sollen. Was anfangs aufgrund persönlicher Differenzen unmöglich erscheint, entwickelt es sich zu einer Geschichte, in der auch die Liebe eine Rolle spielt.

