Im November geht's wieder los

Lange hat es gedauert, aber bald ist es so weit: Am 1. November starten die neuen Folgen der elften Staffel von "Hubert ohne Staller" in der ARD über den Bildschirm, wie gewohnt immer mittwochs um 18.50 Uhr. Wer da keine Zeit oder Muße hat, braucht nicht traurig zu sein: In der ARD Mediathek gibt es die jeweilige Folge nach Ausstrahlung immer 30 Tage lang zum nach-anschauen.