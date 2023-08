Oma streikt und Susi macht Karriere

Dass Oma plötzlich in den Kochstreik tritt und künftig nur noch ihren wohlverdienten Ruhestand genießen will, trifft die Eberhofers besonders hart, weil sie sich mit Selbstversorgung überhaupt nicht auskennen (und wer bereitet dann wohl das Rehragout zu?). Susi steigt hingegen als stellvertretende Bürgermeisterin vorübergehend in der Hierarchie von Niederkaltenkirchen auf und beschneidet gleich als erste Amtshandlung die Arbeitszeit von Franz um die Hälfte, damit er sich öfter um den Sohn Pauli kümmern kann.