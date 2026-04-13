Die Investigativ-Dokumentation "Die Hunde-Mafia: How to kill a puppy & get rich" (ab 8. April auf Joyn, am 15. April auf ProSieben) beleuchtet das skrupellose System hinter rumänischen Tötungsstationen. Für bis zu 400 Euro pro Tier fangen und beseitigen private Betreiber Straßenhunde auf Kosten der Steuerzahler. Die Reportage zeigt die qualvollen Bedingungen vor Ort: Hunger, Gewalt und Kannibalismus gehören zum Alltag, während die Politik wegsieht. Tierschutz-Creator Nathan Goldblat deckt auf, wie aus Tierleid Profit geschlagen wird, und stieß durch seine Recherche bereits politische Veränderungen auf EU-Ebene an.

Unfassbares Tierleid

"Bisher wurden etwa zwei Millionen getötet und es sind immer noch so viele auf der Straße", sagt die rumänische Tierärztin und Stadträtin Emma Stratulat. Wie sehr die Tiere leiden, macht Stratulat am Beispiel einer Hündin deutlich: "Oft werden sie schwanger gefangen. Und was so traurig ist, ihr Nachwuchs wurde von Hunden aus der Station getötet, weil sie so ausgehungert waren, dass sie anfingen, die Welpen zu fressen." Und die Tierärztin erhebt einen weiteren, schwereren Vorwurf: "Es gibt eine weitere Horror-Tötungsstation. Dort werden Tiere gezüchtet, nur um sie später töten zu können."

Goldblat will diese Praxis der Hundetötung beenden. "Ein Teil unserer Steuergelder fließt in die völlig unnötige Tötung von Straßenhunden. Hier wird im ganz großen Stil Profit gemacht. Und da die Hunde nicht sprechen können, gibt es leider keine Zeugen." Er sammelt Beweise für Verstöße gegen das Tierwohl, organisiert Hunderettungen mit namhaften Influencer:innen und spricht vor EU-Repräsentant:innen in Brüssel. Mit Erfolg: Noch während der Dreharbeiten werden erste Tiertötungsstationen von den Behörden geschlossen, der rumänische Präsident schaltet sich ein, das Land diskutiert öffentlich über die fragwürdige Praxis und die EU beschäftigt sich inzwischen mit dem Thema. Wie es dazu kommt, zeigt die Dokumentation.

"Die Hunde-Mafia: How to kill a puppy & get rich" – am Mittwoch, 15. April 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder die ersten Folgen bereits ab 8. April streamen auf Joyn