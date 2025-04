Fast zwei Monate nach dem Tod von Hollywoodstar Gene Hackman (1930-2025) und seiner Frau Betsy Arakawa (1959-2025) hat die Polizei neue Videos und Fotos aus dem Haus veröffentlicht. Die Aufnahmen der Inspektion von Santa Fe County enthüllen nicht nur eine große Unordnung in vielen Räumen, sondern auch eine besonders emotionale Szene .

Zuvor hatte das US-Magazin "People" berichte t, dass der zweifache Oscarpreisträger und seine Frau vor Kurzem beerdigt worden seien. Seine drei Kinder, Sohn Christopher sowie seine Töchter Elizabeth und Leslie, waren demzufolge unter den Gästen der privaten Trauerfeier im kleinen Kreis, die in Santa Fe stattgefunden haben soll.

Wie ein Bodycam-Video zeigt, bewachte einer der zwei überlebenden Hunde die Leiche von Betsy Arakawa. Am 26. Februar fanden Polizeibeamte das Ehepaar sowie Schäferhund Zinna tot in ihrer Villa in Santa Fe, New Mexico. Das Filmmaterial , das unter anderen "TMZ" aufgriff, zeigt die Polizisten beim Betreten des Hauses. Ein Beamter beobachtete eines der überlebenden Haustiere, das ruhig neben Arakawa saß. Dazu sagte er, der Hund "bewacht sie" und "scheint ziemlich freundlich zu sein".

Zahlreiche Spekulationen nach dem tragischen Fund

Der Fund der beiden Leichen Ende Februar hatte für viele Spekulationen gesorgt, da zunächst unklar war, wie und wann das Paar verstorben ist. Die offizielle Todesursache wurde dann im März bekannt gegeben. Während einer Pressekonferenz wurde mitgeteilt, dass Arakawa zuletzt am 11. Februar lebend in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Die Behörden gingen davon aus, dass dies auch ihr Todestag gewesen sei. Später erklärte der zuständige Sheriff jedoch, dass Arakawa am 12. Februar wohl noch einen medizinischen Dienst angerufen habe. Sie sei laut Gerichtsmedizin infolge einer Infektion mit dem Hantavirus gestorben.

Hackman sei hingegen vermutlich erst nach seiner Frau am 18. Februar verstorben. Der Herzschrittmacher des Schauspielers habe an diesem Tag zum letzten Mal seinen Herzschlag aufgezeichnet. Er sei an den Folgen einer Herzkrankheit gestorben.