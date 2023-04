Ben Affleck als verwirrter Polizist

In einem "Collider"-Interview erzählte Rodriguez, dass er seit 2002 an seinem neuen Werk arbeite und die Handlung eine Art Hitchcock-Film auf Steroiden sei. Es bleibt zu hoffen, dass die Steroide zur Qualität beitragen, denn wenn die Plottwists erzwungen wirken, könnte dieser Psycho-Thriller ganz schnell in den Trash abgleiten.

Die Voraussetzungen für einen packenden Film sind jedoch gegeben. Ben Affleck spielt die Hauptrolle und wirkt in seiner Verwirrung absolut überzeugend. Neben ihm darf man sich vor der Kamera unter anderem auf Hala Finley, Alice Braga und William Fichtner freuen.

Wann erscheint "Hypnotic"?

"Hypnotic" erscheint in den USA am 12. Mai in den Kinos. Ein Starttermin für Österreich ist noch nicht bekannt.