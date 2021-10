"I Am Groot": Eigene Disney+-Serie für das Baum-Wesen

Ein sprechender Baum bedeutet ja schon an sich eine Sensation. Wenn er dann noch ein MCU-Held ist, und ihm außergewöhnliche FreundInnen wie "The Guardians of the Galaxy" zu Seite stehen, kann er dem Status einer Kult-Figur nicht mehr entgehen.

Die Rede ist selbstverständlich von Groot, der zunächst als erwachsener Baum eingeführt wurde, doch bald als Baby-Groot sein Gewächs-Leben noch einmal von vorne beginnen musste.

Ein ganz anderer Neu-Anfang steht dem liebenswerten Borken-Träger aber auf Disney+ bevor, da ihm dort unter dem Titel "I Am Groot" eine eigene Serie zugesichert wurde.

Erstmals wurden die Serien-Pläne im Zuge der Disney-Investor-Veranstaltung bereits im Dezember 2020 vorgestellt: