„I Play Rocky“: Entstehung eines Kultfilms
Ein erfolgloser Schauspieler schreibt ein Drehbuch und setzt alles daran, selbst die Rolle seines Lebens zu spielen: den Boxer Rocky Balboa. 50 Jahre später erzählt „I Play Rocky“ die unglaubliche wahre Geschichte hinter der Entstehung des Filmklassikers „Rocky“.
Oscar-Preisträger Peter Farrelly („Green Book – Eine besondere Freundschaft“) inszeniert nach einem Drehbuch von Peter Gamble ein mitreißendes Biopic über Mut, Ausdauer und den Glauben an sich selbst. Die Hauptrolle des jungen Sylvester Stallone übernimmt der aus der Erfolgsserie „The Offer“ bekannte Anthony Ippolito.
Darum geht es in „I Play Rocky“
Der damals unbekannte Schauspieler Sylvester Stallone (Anthony Ippolito) schreibt innerhalb von nur dreieinhalb Tagen ein Drehbuch und ist fest davon überzeugt, für die Hauptrolle bestimmt zu sein. Obwohl ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, setzt der später weltbekannte Actionstar alles auf eine Karte und beharrt trotz scheinbar unüberwindbarer Widerstände darauf, selbst als Rocky Balboa vor der Kamera zu stehen. Der Rest ist Filmgeschichte.
In weiteren Rollen sind zu sehen: Matt Dillon („L.A. Crash“) als Stallones Vater Frank Stallone Sr., Stephan James („Beale Street“) als Carl Weathers sowie AnnaSophia Robb („Soul Surfer“) als damalige Ehefrau Sasha Czack und Jay Duplass („Cyrus“) als „Rocky“-Regisseur John G. Avildsen.
Wann ist „I Play Rocky“ zu sehen?
Das ungewöhnliche Film zum Film startet am 5. November 2026 in unseren Kinos.