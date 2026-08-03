„I Play Rocky“: Entstehung eines Kultfilms

Ein erfolgloser Schauspieler schreibt ein Drehbuch und setzt alles daran, selbst die Rolle seines Lebens zu spielen: den Boxer Rocky Balboa. 50 Jahre später erzählt „I Play Rocky“ die unglaubliche wahre Geschichte hinter der Entstehung des Filmklassikers „Rocky“.

Oscar-Preisträger Peter Farrelly („Green Book – Eine besondere Freundschaft“) inszeniert nach einem Drehbuch von Peter Gamble ein mitreißendes Biopic über Mut, Ausdauer und den Glauben an sich selbst. Die Hauptrolle des jungen Sylvester Stallone übernimmt der aus der Erfolgsserie „The Offer“ bekannte Anthony Ippolito.