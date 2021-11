"Die Ibiza Affäre" bricht "Game of Thrones"-Rekord bei Sky

Europa-Starts

Die Affäre erstreckt sich nach dem gemeinsamen Start hierzulande und in Deutschland noch weit über die Grenzen Österreichs hinaus und schreibt die Erfolgsgeschichte der Sky Originals damit weiter.

Ab 19.11. wird "Die Ibiza Affäre" bei Sky in Großbritannien ausgestrahlt, Anfang nächsten Jahres auch bei Sky in Italien. Ausstrahlungen in weiteren Ländern folgen ebenso im kommenden Jahr.

Alle Folgen von "Die Ibiza Affäre" auf Sky X und Sky Q auf Abruf verfügbar.