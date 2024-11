"Ice Age"-Fans dürfen sich freuen: Das Animationsfilm-Franchise bekommt einen neuen Film. Das haben Ray Romano (66), Queen Latifah (54) und John Leguizamo (64) bekannt gegeben. Die Schauspieler, die alle in früheren Filmen der Reihe mitgewirkt haben, verrieten in einem Video, das Medienberichten zufolge auf der "D23" in Brasilien gezeigt wurde, dass "Ice Age 6" in Arbeit ist.

Stars der Filmreihe verkünden Neuigkeit

In dem Clip, der auch auf Disneys Social-Media-Konten geteilt wurde, ist Ray Romano mit Mütze und in eine Decke gehüllt zu sehen, während er sagt: "Ray Romano hier mit einer großen Neuigkeit! Wow, ist das kalt hier drin. Ist die Heizung kaputt oder so?" Dann taucht Queen Latifah auf, die Romano anruft und sagt: "Hey Ray, bist du bereit, die große Ankündigung zu machen? Ich sehe, du hast mein Geschenk bekommen. Ich dachte, es wäre lustig" - bei ihm beginnt währenddessen, Schnee zu fallen. Romano verrät dann, dass "Ice Age 6 in die Kinos kommt". John Leguizamo sagt am Ende des Videos über die Nachricht: "Ich muss jeden anrufen, den ich kenne." Der neue Film soll 2026 erscheinen, wie aus dem Clip ebenfalls hervorgeht.