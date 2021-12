"Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild"-Trailer: Disney+-Start

Vergessene Dinosaurier-Welt

Um sich von ihrer großen Schwester Ellie zu emanzipieren, suchen sich die erlebnishungrigen Opossum-Brüder Crash und Eddie eine eigene Bleibe. Dabei geraten sie in ein riesiges unterirdisches Höhlensystem. Sie werden von dem abenteuerlustigen einäugigen Wiesel und Dinosaurier-Jäger Buck Wild gerettet und treten gemeinsam mit ihm den Kampf gegen jene wilden Dinosaurier an, die in der vergessenen Welt leben.

In der deutschen Fassung ist selbstverständlich wieder Otto Waalkes als Publikumsliebling Sid zu hören.

"Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild" wird am 28. Jänner auf Disney+ starten.