Crash und Eddie landen wieder bei den Dinos

Die beiden Opossum-Brüder Crash und Eddie sind noch immer echte Rabauken und ertragen die angebliche Bevormundung durch ihre große Mammut-Schwester Ellie nicht mehr länger. Daher stehlen sie sich eines Nachts heimlich davon, um endlich ein Leben in völliger Unabhängigkeit führen zu können.

Doch schon bald brechen sie durchs Eis und landen in einer unterirdischen Höhle, von wo sie erneut jene wohlverborgene Dinosaurier-Welt im Erdinneren betreten, die ihnen – ebenso wie uns – bereits aus "Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los" vertraut ist. Und dort treffen sie sofort auf den legendären Buck Wild, der sie in perfektem britischen Englisch anspricht, was kein Wunder ist, da seine Original-Stimme wieder Simon Pegg gehört.