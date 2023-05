"Ich bin Groot"-Staffel 2: Das sagt James Gunn dazu!

Baby Groot im galaktischen Pubertäts-Wahnsinn – so könnte man die niedliche Animationsserie "Ich bin Groot" auf Disney+ rund um das süße "Guardians of the Galaxy"-Mitglied beschreiben. In fünf in sich abgeschlossenen Episoden erlebt das kleine Jungbäumchen galaktische, aber niemals allzu nervenaufreibende Abenteuer im Weltall.

Wir dürfen zum Beispiel dabei zusehen, wie er seine ersten Schritte macht, zu einem Dance-Battle herausgefordert wird oder sich als Portraitkünstler versucht. Eine harmlose Unterhaltung für die ganze Familie, mit dem Herz am rechten Fleck und ein Potpourri der guten Laune.

Die Kurzfilmchen dauern allesamt nur fünf Minuten, die erste Staffel ist also schnell vorüber. Aber wird es eine Fortsetzung geben – vor allem jetzt, da sich "GOTG"-Regisseur James Gunn nach Teil 3 endgültig zu DC verabschiedet?