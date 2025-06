Das Warten hat ein Ende: Stefan Mross (49) meldet sich mit seiner beliebten Musik- und Unterhaltungsshow "Immer wieder sonntags" im TV zurück. Die neue Saison startet am 15. Juni 2025 um 10 Uhr im Ersten . Die SWR-Show wird wie gewohnt live aus dem Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust übertragen.

Daniel & Patrice Aminati, Inka Bause und weitere prominente Gäste

Laut den Sender-Informationen werden in diesem Jahr mehr als 120 Künstlerinnen und Künstler in der Show auftreten. Die erste Folge am 15. Juni wartet bereits mit hochkarätigen Gästen auf: Hansi Hinterseer, Peggy March & Oli P., Ronja Forcher, Claudia Jung, Eloy de Jong sowie Marina Marx, Linda Hesse und Brennholz sind angekündigt. Ein besonderes Highlight dürfte der Auftritt von Daniel und Patrice Aminati in der Auftaktshow werden. Das Ehepaar kämpft seit über zwei Jahren gegen ihre Krebserkrankung, "Krebsstadium 4, nicht mehr heilbar", wie Patrice im Mai in einem Interview mit "Die Zeit" erklärte. Doch sie sind auch Eltern einer kleinen Tochter, haben eine Modelinie gegründet und machen zusammen Musik.

Bemerkenswert ist zudem die Teilnahme von Stefanie Hertel, der Ex-Frau von Stefan Mross, in seiner Show. Die Sängerin wird in der fünften Folge am 13. Juli auftreten, gemeinsam mit Michael Holm, Romy Kirsch, Die Draufgänger, Vincent Gross und Olaf der Flipper.

Und auch RTLs "Bauer sucht Frau"-Liebling Inka Bause hat sich für einen Auftritt angekündigt - sie wird in der zwölften und damit letzten "Immer wieder sonntags"-Ausgabe am 31. August zu sehen und vermutlich auch zu hören sein. Denn im April veröffentlichte sie ihr Doppel-Album "Inka 40 Jahre - 40 Songs". Mit dem Werk zelebriert die Sängerin und Moderatorin ihr 40-jähriges Jubiläum im Musikgeschäft. Im Herbst folgt "Inka Bause - 40 Jahre Musik - Die Tour zum Jubiläum". Ebenfalls in der finalen Sonntagsshow sind: Fantasy und "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher.