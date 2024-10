So lebt Österreich. Oder eher: So kann Österreich wohnen! Die fünf Top-Immobilien-Maklerinnen Niki, Katharina, Lisa, Olga und Kerstin nehmen die Zuseher:innen mit in ihre ganz besondere Welt – von der Besichtigung von Traumimmobilien bis zu Kaufverhandlungen und dem Deal. So sieht es das Konzept der neuen Reality-Doku "Immo Queens" auf Puls 4 und Joyn vor.

Luxus-Villen und Bruchbuden

Mit Know How, Fingerspitzengefühl sowie mit Charme und Persönlichkeit beweisen sie, dass es mehr braucht, als nur eine Tür aufzusperren, um in der Branche erfolgreich zu sein. Sie wissen genau, was ihre Kundinnen und Kunden wollen und sorgen dafür, dass Reich und Schön, Jung und Alt und viele mehr auf jeden Fall eines tun: schön wohnen. Von Luxus-Villen in Wien, über Penthouses am Wörthersee bis hin zur sanierungsbedürftigen Bruchbude: Keine Herausforderung ist zu groß.

Die Professionalität der Immo Queens wird zudem in so mancher unangenehmen Situationen gefordert, wenn ein Kunde mehr von der Maklerin als dem Wohnobjekt zu träumen scheint: "Für mich ist das größte Kompliment, wenn mich Leute als kompetente Immobilienmaklerin sehen und nicht als hübsche, blonde Immobilienmakleri", verrät Kerstin.