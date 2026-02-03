"Immo Queens"-Staffel 2: Das sind die Top-Maklerinnen
Die Reality-Doku geht in die zweite Runde. So machen Österreichs Top-Maklerinnen Wohnträume wahr.
Die Türen zu Luxus-Villen, Penthouses und außergewöhnlichen Objekten werden für uns wieder geöffnet. Mit Staffel 2 der Reality-Doku "Immo Queens" legen fünf Power-Frauen in sechs neuen Folgen auf JOYN und ATV Know-how, Charme und Durchhaltevermögen an den Tag. Zwischen exklusiven Besichtigungen und Wendepunkten erleben die Queens, wie schnell sich Erfolg und Druck die Waage halten. Doch wer sind diese österreichischen Top-Maklerinnen? Wir wollen euch die Immo Queens hier näher vorstellen.
Das sind die "Immo Queens" aus Staffel 2
- Olga – die Luxus-Queen (Wien)
Selbstbewusst, stilvoll und kompromisslos: Olga gründete 2015 ihr Unternehmen Crown Consulting und führt heute ein internationales Team. Sie ist die Frau für High-End-Immobilien und anspruchsvolle Kunden. Ihr Motto: "Ich bin bekannt, ich muss mich nicht beweisen."
- Elizabeth – die Hollywood-Queen (Graz)
Geboren in Los Angeles, aufgewachsen zwischen Kalifornien und Graz, bringt Elizabeth Glamour und Mut in die Immobilienwelt. Nach Jahren in L.A. erfüllt sie sich ihren größten Traum: zurück nach Österreich. Bekannt ist sie aus den ATV-Erfolgsformaten “Bauer sucht Frau” und “Forsthaus Rampensau” sowie dem PULS 4-Format “Very Good for Hollywood”. In der neuen Staffel kämpft sie um ihren Platz im Grazer Immobilienmarkt. Ihr Motto: "I bin wieder ham."
- Melanie – die Rockstar-Queen (Oberösterreich)
Vom Bühnenlicht ins Maklerleben: Melanie stand als Sängerin auf europäischen Bühnen, arbeitete bei der Polizei und gründete später ihre eigene Immobilienfirma. Heute verkauft sie Luxusobjekte mit Rock’n’Roll-Attitüde und zeigt, dass Authentizität ihr größter USP ist. Privat ist sie glücklich mit Ehefrau Yvonne. Ihr Motto: "Ich bin roh, authentisch und polarisiere."
- Niki – die Family-Queen (Burgenland)
Perfektionistin mit Herz: Niki war die jüngste Miss-Austria-Teilnehmerin, studierte Wirtschaftsrecht und leitet heute ihre eigene Maklerfirma. Sie träumt von einem Wohnpark für leistbares Wohnen am Land und beweist in der Show, dass Stil und Strategie Hand in Hand gehen. Ihr Motto: "Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt."
- Natascha – die People-Queen (Niederösterreich)
Seit fast 20 Jahren im Geschäft, gründete sie ihr eigenes Unternehmen und kennt jedes Detail der Branche. Direkt, empathisch und humorvoll wirbelt sie durch bis zu zehn Termine am Tag und zeigt, dass Makeln vor allem eines bedeutet: Leidenschaft für Menschen und ihre Geschichten. Ihr Motto: "Geht nicht, gibt’s nicht!"
Wann ist "Immo Queens"-Staffel 2 zu sehen?
Die sechs neuen Folgen der Reality-Doku starten ab Freitag, 13. Februar 2026 um 21:15 Uhr auf JOYN & ATV.