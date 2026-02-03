Die Türen zu Luxus-Villen, Penthouses und außergewöhnlichen Objekten werden für uns wieder geöffnet. Mit Staffel 2 der Reality-Doku "Immo Queens" legen fünf Power-Frauen in sechs neuen Folgen auf JOYN und ATV Know-how, Charme und Durchhaltevermögen an den Tag. Zwischen exklusiven Besichtigungen und Wendepunkten erleben die Queens, wie schnell sich Erfolg und Druck die Waage halten. Doch wer sind diese österreichischen Top-Maklerinnen? Wir wollen euch die Immo Queens hier näher vorstellen.