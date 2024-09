Das Werk des kanadischen Spezialeffekt-Maskenbildners Chris Nash wurde bei der Premiere beim Sundance Film Festival umjubelt und wurde in den USA eine Box-Office-Überraschung. Die teils sehr explizite Darstellung und die narrative Perspektive, in der die Ereignisse häufig aus der Sicht des Mörders gezeigt werden, machen den Film zu einem ausgesprochenen Genre-Highlight ! Hier ist der Trailer dazu:

Schon wieder ein Slasher-Film , bei dem ein gesichtsloser und schweigsamer Killer durch die Gegend stapft und zahlreiche Opfer niedermetzelt? Ganz so ist es nicht, denn "In A Violent Nature" hat da noch mehr zu bieten.

Darum geht es in "In A Violent Nature"

Eine Gruppe von Teenagern entdeckt ein altes Amulett an den Überresten eines verfallenen Feuerwachturms in den Wäldern Ontarios. Als einer der Jugendlichen das Amulett an sich nimmt, wird der stumme Killer Johnny, der vor Jahrzehnten bei einem Streich von der Spitze des Turms gestürzt ist, versehentlich aus seinem Grab erweckt. Wütend auf die Störung und auf der Suche nach dem Amulett, beginnt Johnny, die Gruppe von Freunden zu verfolgen und sie auf brutale Weise zu ermorden. Doch das alles spielt sich hauptsächlich aus der Perspektive des Killer ab, das diesen Film eben zu etwas Besonderem macht.