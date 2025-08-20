Am 26. Juni hatte sich die Vorabendserie "In aller Freundschaft- Die jungen Ärzte" in die Sommerpause verabschiedet. Nun dürfen sich die Fans auf neue Folgen freuen: Am 28. August zeigt das Erste wieder jeden Donnerstag ab 18:50 Uhr die Erlebnisse des jungen Teams am Erfurter Johannes-Thal-Klinikum. Und es gibt noch weitere gute Nachrichten von der erfolgreichen Reihe.

Denn für Nachschub wird schon bald gesorgt. Am 2. September werden die Dreharbeiten für die 12. Staffel beginnen, wie der Sender mitteilt.