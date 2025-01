Die Jubiläumsfolge verspricht besondere Spannung: Das Johannes-Thal-Klinikum gerät in einen Ausnahmezustand, als eine Patientin möglicherweise das tödliche Marburg-Virus einschleppt. Die oberste Ärzteriege muss in Quarantäne, während Dr. Julia Berger (Mirka Pigulla, 39) weiter Notoperationen durchführt.

Eine beachtliche Erfolgsbilanz kann die ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" vorweisen: Seit dem Start im Januar 2015 wurden 735 Folgen produziert, 842 Krankheitsbilder behandelt und 631 Operationen durchgeführt. Am 30. Januar feiert die Serie nun ihr zehnjähriges Jubiläum um 18:50 Uhr mit der Sonderfolge "Zehn" .

Erfolgreiche Specials und treue Darsteller

Besondere Highlights rund um das Ärzteteam des fiktiven Johannes-Thal-Klinikums in Erfurt waren die beiden Spielfilm-Specials: "Ganz in Weiß" (2019) wurde in Österreich auf einem Gletscher in 3.000 Meter Höhe gedreht. Dafür wurde sogar eine eigene Gletscherspalte gebaut - drei Meter breit, zwölf Meter lang und acht Meter hoch. Das Special "Adventskind" (2021) entstand bei minus 25 Grad auf dem Thüringer Rennsteig.

Besonders ist auch, dass einige Darstellerinnen und Darsteller im Ärzteteam seit der ersten Folge dabei sind. Neben Mirka Pigulla sind dies Sanam Afrashteh, Philipp Danne, Mike Adler, Marijam Agischewa und Horst Günter Marx. Aktuell ist mit Linda Kummer, Olivia Papoli-Barawati, Arne Kertész und Jakob D'Aprile bereits die vierte Generation der Assistenzärzte im Einsatz.

Mit Ausnahme der ersten Staffel sind alle Folgen durchgängig in der ARD Mediathek abrufbar.