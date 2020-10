In der "Borat"-Fortsetzung gerät Rudy Giuliani in Bedrängnis

Anwalt Rudy Giuliani, New Yorks Ex-Bürgermeister und Trump-Intimus, ist eine naheliegende Zielperson für einen von Sacha Baron Cohens gnadenlosen Scherzen. So geschehen in der "Borat"-Fortsetzung, die unter dem vollständigen Titel "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan" am 23.10. auf Amazon Prime erscheinen wird.