Amber Heard ist wohl die derzeit größte Persona non grata unter Hollywoods-Schauspieler:innen. Nachdem sie den von Medien und Fans (sowie Netflix) detailgenau verfolgten Prozess gegen Johnny Depp wegen häuslicher Gewalt haushoch verlor, haftet an ihr das Image der Lügnerin und Psychopathin. Ob das so fair ist oder ob sich beide Parteien nicht eher gleichermaßen schlecht behandelt haben, muss jede:r für sich selbst entscheiden.

Wie auch immer: Ihre Rolle in "Aquaman: The Lost Kingdom" wurde sehr stark reduziert, Heard tauchte nach dem Prozess unter und setzte sich im Ausland ab. Promotet hat sie den (ohnehin brutal gefloppten) Streifen nicht. Nun aber wagt Heard ein vorsichtiges Comeback: "In the Fire" ist ein kleiner Indie-Streifen aus Italien, der seine Premiere bereits im Sommer 2023 beim Taormina Film Fest in Sizilien feierte. Im deutschsprachigen Raum ist er ab 26. Jänner auf DVD und Bluray, aber auch im Stream erhältlich.

Hier ist der Trailer: