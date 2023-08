Um Objektivität bemüht

Setzt Netflix mit "Johnny Depp gegen Amber Heard" einmal mehr auf Kontroverse und Skandale? Natürlich, das hat schließlich bereits bei "Tiger King", "Inventing Anna", "Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" und irgendwie auch "Too hot to handle" bestens funktioniert. Die Dokuserie wird Netflix hohe Klickzahlen bescheren, jede:r wird darüber sprechen. Mission: accomplished – und die Doku spiegelt somit perfekt den Charakter des Verleumdungsprozesses selbst wider. Meta-Mission? Ebenfalls accomplished!



Was man Netflix aber bei "Depp vs. Heard" (der Originaltitel klingt doch um einiges griffiger!) zugutehalten darf und muss, ist, dass sich die Serie durchaus um Objektivität bemüht. Gegen Ende mag sich die Sympathie der Regisseurin Emma Cooper (die schon bei Netflix für "Mysterium Marilyn Monroe: Die ungehörten Bänder" verantwortlich zeichnete) zwar etwas in Richtung Heard verschieben, aber großteils geht es in der Doku tatsächlich nicht um die Schuldfrage, Stellung wird keine bezogen.

Die Frage von Misogynie und Victim-Blaming wird ebenso in den Raum geworfen wie ein eventuell vorschnelles Vorurteilen ohne handfeste Beweise – und auch, wieso es uns immer noch so schwer fällt, einen Mann als Opfer von häuslicher Gewalt zu akzeptieren, lässt die Produktion nicht unerwähnt. Viele Fragen werden aufgeworfen, spezifische Antworten wenig gegeben, vielmehr aber Denkanstöße. Das ist gut so, denn wieder: ganz so wie der Prozess selbst.