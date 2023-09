Liam Neeson und die Hauptrolle in einem neuen Actionfilm ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Während er derzeit mit “Retribution” in den Kinos zu sehen ist, steht sein nächster Action-Kracher bereits in den Startlöchern. In “In the Land of Saints and Sinners” spielt er einen Profikiller im Ruhestand, der auf eine kleine irische Insel zieht. Dort findet er sich in einem Katz-und-Maus-Spiel mit Terrorist:innen wieder, die auf Rache aus sind.

Hier ist der erste Trailer zu “In the Land of Saints and Sinners”: