Auch Kieran Culkin kann sich freuen

"Anora" gewann 2024 bereits die Goldene Palme in Cannes. Bei der anstehenden Oscarverleihung am 2. März in Los Angeles geht Sean Bakers Werk unter anderem in der Sparte "Bester Film" ins Rennen. Insgesamt stehen für den Streifen sechs Oscar-Nominierungen zu Buche, Baker und Madison gehen auch hier ins Rennen um den Goldjungen in der Kategorie beste Regie beziehungsweise beste Hauptdarstellerin.

Bei den Independent Spirit Awards erhielt Jesse Eisenberg (41) unterdessen den Preis für das beste Drehbuch für "A Real Pain", während sein Co-Star Kieran Culkin (42) für seine Rolle in dem Film als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde. Der deutsche Filmeditor Hansjörg Weißbrich (58) gewann in der Kategorie "Bester Schnitt" für den Film "September 5".