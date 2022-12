"Indiana Jones 5": Trailer schickt Harrison Ford in neues Abenteuer

Harrison Ford kehrt in seiner berühmten "Indy"-Rolle zurück: In dem ersten Trailer für "Indiana Jones 5" ist der 80-jährige Hollywoodstar in rasanten Actionszenen zu sehen. Die zu Disney gehörende Firma Lucasfilm stellte das Video am Donnerstag (Ortszeit) ins Netz. Der für Juni 2023 angekündigte Film hat den Titel "Indiana Jones: Der Ruf des Schicksals".