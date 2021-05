Ford tritt in "Indiana Jones 5" erneut in seiner ikonischen Rolle als Archäologie-Professor Henry Walton Jones auf. Über den Inhalt und die anderen Figuren ist noch nichts bekannt. Steven Spielberg, der die ersten vier "Indy"-Abenteuer von 1981 bis 2008 inszenierte, ist nun als Produzent an Bord. In diesem Sommer soll gedreht werden, für einen Kinostart im Juli 2022.