Internationale Kinderfilmfestival Wien: Highlights 2026

Hier gibt es viel zu sehen: Das Programm des 38. Internationalen Kinderfilmfestivaln Wien erzählt von mutigen jungen Heldinnen und Helden, ungewöhnlichen Freundschaften, spannenden Abenteuern und den kleinen und großen Herausforderungen des Lebens. Vom 14. bis zum 22. November 2026 sind in den Festivalkinos Cine Center, Cinemagic und Votiv Kino insgesamt 15 Langfilme und zwei Kurzfilmprogramme für Kinder und Jugendliche von 4 bis 14 Jahren zu sehen. Welche Highlights sind hervorzuheben?

Eröffnet wird das Festival am Samstag, 14. November, um 15 Uhr im Gartenbaukino mit dem norwegischen Dokumentarfilm DAS RÄTSELHAFTE PAKET (ab 8 Jahren) . Seit 22 Jahren erhält eine norwegische Familie zu Weihnachten ein anonymes Paket. Die neunjährige Edle und ihr jüngerer Bruder Brage wollen endlich herausfinden, wer dahintersteckt, und begeben sich auf eine spannende Spurensuche. Ein warmherziger Film voller Humor und berührender Momente. Regisseurin Silje Evensmo Jacobsen hat ihre eigenen Kinder bei der Suche nach dem geheimnisvollen Absender mit der Kamera begleitet. Zur Eröffnung kommen alle drei persönlich nach Wien und beantworten Fragen aus dem Publikum. Und passend zum norwegischen Film gibt es Zimtschnecken für alle!

Detektivgeschichten und große Gefühle

Rätsel, Geheimnisse und spannende Ermittlungen ziehen sich heuer durch das Festivalprogramm: In DANTE (ab 7 Jahren) versuchen eine gewitzte Ratte und ein Mädchen, einen Bankraub aufzuklären. LOS NUEVOS – DIE NEUEN (ab 9 Jahren) erzählt von drei mutigen Kindern, die in einem spannenden Umweltkrimi gegen korrupte Umweltzerstörer kämpfen. Auch das Kurzfilmprogramm VON RÄTSELN UND GEHEIMNISSEN (ab 7 Jahren) lädt zu abenteuerlichen Spurensuchen ein.

Doch das Programm hat noch viel mehr zu bieten: Für die Jüngsten erzählt ZUSAMMEN FINDEN (ab 4 Jahren) in sechs liebevoll animierten Kurzfilmen von Mut und Zusammenhalt. MIRA (ab 10 Jahren) beschäftigt sich mit Freundschaft und Zugehörigkeit, während der brasilianische Film GUGUS WELT (ab 13 Jahren) von Identität, Familie und dem Mut erzählt, seinen eigenen Weg zu gehen. Letzterer wurde bei der Berlinale 2026 als Bester Film der Generation Kplus ausgezeichnet.

Eine Besonderheit des Festivals: Nahezu alle Filme werden in der Originalfassung gezeigt und live auf Deutsch eingesprochen. Internationale Filmgäste, eine Kinderjury und kreative Workshops ergänzen das Programm.

Programm und Karten sind hier zu finden!