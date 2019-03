Interview mit Regisseur Ludwig Wüst

Sie schreiben, dass das japanisches Sprichwort „Die Trauer um den Fluss der Dinge“ Sie zu Ihrem neuen Film inspiriert hat. Was finden sie an diesem Spruch so interessant und wie sind Sie darauf gestoßen?

Ich habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem japanischen Kino der 60er und 70er Jahre beschäftigt. Es ist ein Zitat von Akira Kurosawa, das ich in einem Buch über Yasujiro Ozu gelesen habe. Ich fand diesen Satz so unglaublich schön, weil der Fluss der Dinge immer schneller wird. Technologischer Fortschritt hat noch nie auf die Menschheit Rücksicht genommen, deswegen möchte ich Filme machen die von sinnlich erfahrbaren Dingen erzählen, Dingen die man eigentlich schon längst vergessen hat. Ich möchte, dass das Publikum wenigstens für den Moment des Films einen Einblick in eine Utopie bekommt