Seit es von dem blutrünstigen Kultfilm "Interview with the Vampire" auch eine Serienversion gibt, stellt sich natürlich die Frage: Werden die Vampire noch einmal ihre Reißzähne ausfahren und erwartet uns somit eine zweite Staffel? Hier fassen wir zusammen, was wir darüber bereits wissen.

Die US-Serienschmiede AMC, von der auch "The Walking Dead" stammt, machte Anne Rices Vampir-Saga zur Serie und erzählte sie völlig neu. Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) berichtet dem Journalisten Daniel Molloy (Eric Bogosian) in einem Dubaier Penthouse während der Covid-Pandemie die Geschichte seines Lebens. Das ist eine langwierige Angelegenheit und findet daher in weiteren Folgen eine Fortsetzung.

Als kleinen Appetizer dazu gibt’s hier einen Teaser-Trailer zu Staffel 2: