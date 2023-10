Romantische und nachdenkliche Vampire (2000er Jahre - heute)

Die "Twilight"-Saga und andere romantische Vampirfilme der 2000er Jahre betonten die Liebesgeschichten zwischen Vampiren und Menschen. Diese Vampire sind oft moralisch angetrieben und bemühen sich, ihr Blutdurst zu kontrollieren. Besonders in "Twilight" wurden Vampire als schillernde, romantische Wesen und somit als begehrtes Love-Interest der Heldin dargestellt. Diese Entwicklung führte zu einer breiten gesellschaftlichen Diskussion über die Ethik und Moral von Vampiren.

Dass man sich in den Nullerjahren aber nicht von der düsteren Seite der Vampir-Psyche abwandte, zeigt beispielsweise der skandinavische Film "Let the Right One In" aus dem Jahr 2008. Er zeigte den Schrecken der Vampire, wobei der Fokus auf dem Kindervampir Eli und ihrer komplexen Beziehung zu einem jungen Menschen lag. Hier werden Vampire zwar erschreckend, aber trotzdem als einsame, tragische Wesen dargestellt.

Der Film "Only Lovers Left Alive" von Jim Jarmusch aus dem Jahr 2013 wizeigte eine völlig andere Sichtweise auf Vampire. Tom Hiddleston und Tilda Swinton spielen ein Jahrhunderte altes Vampirpärchen, die sich in der modernen Welt zurechtfinden müssen. Diese Vampire sind intellektuell, melancholisch und reflektieren über die Vergänglichkeit des Lebens.