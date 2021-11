"Inventing Anna": Neue Netflix-Serie über Betrügerin Anna Delvey

Leonardo DiCaprio begeisterte einst als Betrüger Frank Abagnale in "Catch me if you can" – Julia Garner wird nun das weibliche Pendant Anna Sorokin in der Netflix-Produktion verkörpern.

Die Russin lebte ein luxuriöses Leben als Anna Delvey in New York, ohne wirklich reich zu sein. Dabei führte die Frau New Yorks Elite hinters Licht, bestahl vermeintliche FreundInnen und Bekannte – sowie Banken und Institutionen. Die Hochstaplerin wurde 2019 vor Gericht zu vier Jahren Haft verurteilt.

Bekannt wurde ihr faszinierender Fall durch die Journalistin Jessica Pressler (in der Serie wird sie Vivian heißen), deren Artikel "How Anna Delvey Tricked New York's Party People" auch als Vorlage für Rhimes' Serie gedient hat.