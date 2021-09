"Bridgerton" Staffel 2: Coughlan hat pikante News für uns

Vertraute Welt mit Überraschungen

Im Mittelpunkt werden diesmal Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) sowie sein Schwarm Kate Sharma (Simone Ashley) stehen, und Coughlan schwärmt im Interview von dieser Frauenfigur: "Kate ist so ein leidenschaftlicher Charakter, da werden regelrecht die Funken sprühen."

Außerdem sieht Coughlan es als Vorteil an, dass wir bereits in die "Bridgerton"-Welt eingeführt wurden und in der Fortsetzung dort direkt eintauchen können. Dennoch fügt sie hinzu: "Die Leute glauben zwar zu wissen, was sie erwartet, aber da könnten sie sich auch täuschen. Die Geschichte wird nämlich noch viel pikanter werden."