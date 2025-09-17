"Is This Thing On?": Trailer zum neuen Film von Bradley Cooper

Er hat es bereits zwei Mal getan - und diesmal ist er noch radikaler, denn Bradley Cooper war in seinen beiden ersten Regiewerken "A star is born" und "Maestro" auch jeweils vor der Kamera tätig. In seinem dritten Werk "Is This Thing On?" nimmt er sich als Schauspieler komplett zurück und überlässt Will Arnett die Hauptrolle - auch wenn der Darsteller tatsächlich stark an Cooper erinnert, wie bereits der Trailer zeigt:

Darum geht es in "Is This Thing On?"

Während ihre Ehe still und leise zerbricht, stehen Alex (Will Arnett) und Tess (Laura Dern) vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen: Alex kämpft mit dem Älterwerden sowie der bevorstehenden Scheidung und sucht in der New Yorker Comedy-Szene nach einem neuen Lebenssinn. Tess hingegen stellt sich den persönlichen Entbehrungen, die sie ihrer Familie zuliebe in Kauf genommen hat. Beide müssen sich mit Themen wie Co-Parenting, Identität und der Frage auseinandersetzen, ob Liebe eine neue Form annehmen kann.

In weiteren Rollen sind Andra Day, Ciarán Hinds, Amy Sedaris und Sean Hayes zu sehen.