Exzessives Leben und Bisexualität

In "Maestro" wird vor allem Bernsteins Bisexualität zum Thema, an der die Ehe auch zu scheitern droht. Er selber geht damit deutlich lockerer um, doch gerade im Amerika der 50er und 60er Jahre war es bestimmt nicht geboten, als Mann seine Neigung zum eigenen Geschlecht öffentlich auszuleben. Sobald Tochter Jamie einige – für sie beunruhigende – Gerüchte über den Vater aufgeschnappt hat, lügt Leonard sie auf Bitten seiner Frau hin sogar an.

Deutlich wird zugleich Bernsteins exzessiver Lebensstil – nicht nur orgiastisch zelebrierte Musik macht ihn geradezu high, sondern auch Alkohol, vorübergehender Kokainkonsum und niemals erlöschende Zigaretten prägen seinen Alltag. Zugleich verträgt er keine Einsamkeit, und die Abhängigkeit von anderen Menschen geht so weit, dass er sogar auf dem stillen Örtchen die Klotür offenlässt, um mit den anwesenden Freunden weiterzureden. Durch solches obsessive Verhalten erinnert die Figur zugleich auch an jenen fiktiven Musikstar aus Coopers erster Regiearbeit "A Star Is Born".