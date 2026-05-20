2023 hieß es "Griechenland oder Der laufende Huhn". Im kommenden Jahr 2027 dürfen wir uns auf eine weitere Südeuropa-Komödie von und mit Thomas Stipsits freuen. Mit "Italien oder non mio Esolo" lädt er uns zu einer humorvollen Reise ein. Ihm zur Seite stehen dabei unter anderem Lukas Walcher, Maria Hofstätter, Sibylle Kos, Alfred Dorfer, Margarethe Tiesel, Robert Palfrader und Barbara Schöneberger. Gedreht wird derzeit unter Daniel Prochaskas Regie in Wien, Niederösterreich, Burgenland und natürlich Italien.

Darum geht es in "Italien oder non mio Esolo"

Einst hat er die Hitparaden gestürmt, nun muss sich Schlagersänger Gery mit Werbe-Auftritten für eine Fleischerei über Wasser halten. Als er versucht, mit einer Fan-Pilgerreise durch Italien seine Karriere zu retten, verirrt er sich mit einem unfreiwilligen Wegbegleiter. Ein ungleiches Duo, in dem der eine stur ist und der andere ein Esel. Und die Erkenntnis, dass der richtige Weg auch dort sein kann, wo man falsch abbiegt.

Die Italienkomödie wird in Österreich vom Filmladen Filmverleih am 4. März 2027 in die heimischen Kinos gebracht.