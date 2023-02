Staraufgebot um Stipsits

Im Grunde belebt Stipsits hier ein altes Motiv neu, spielt einen zeitgemäßen Parsifal und wirft einen "reinen Toren" in die Welt, um ihn mit der rauen Realität zu konfrontieren.

Jede/r will etwas von diesem Johannes, alle haben Hintergedanken, man zerrt an ihm herum und setzt ihm von überall her zu: die resolute Verlobte (Katharina Strasser, von der Stipsits mittlerweile IRL geschieden ist); der geschäftstüchtige Stiefvater (Erwin Steinhauer); die dominante Mutter (Mona Seefried) oder ein griechischer Tausendsassa mit dem bezeichnenden Namen Ilias (Kostas Antalopoulos), der jeden nur denkbaren Job vom Taxifahrer bis zum Bürgermeister in sich vereint.

Außerdem wären da noch eine zielstrebige Inselbewohnerin (Claudia Kottal) und ein Urlauberpärchen (Andreas Vitásek nebst Margarethe Tiesel), das sich beinahe in erotische Bedrängnis bringt.