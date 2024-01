"Iwájú": Neue Animatonsserie auf Disney+ aus Nigeria

Dazu Regisseur Adeola in einer Aussendung: "Die Erarbeitung der Geschichte der Serie war eine Reise der kreativen Alchemie, bei der die reiche kulturelle Vielfalt von Lagos mit fantasievollen Sprüngen in die Zukunft verbunden wurde. Die Zusammenarbeit mit meinen Kugali-Mitbegründern und den visionären Künstlern der Walt Disney Animation Studios war schlichtweg magisch. Der Herzschlag meiner Heimatstadt schwingt in jeder Szene mit, und ich bin begeistert, dass die Welt diese einzigartige Verschmelzung von Tradition und Futurismus erleben kann.“

Klingt durchaus lehrreich, spannend und auch unterhaltsam!