Rekord von Kid Cudi um drei Sekunden unterboten

Auch in den britischen Charts hat "Steve's Lava Chicken" den Rekord als kürzester Hit gebrochen. In den UK Single Charts rangiert der Minisong gerade sogar auf Platz 11. Der bisher kürzeste Song in den Top 40 war "The Ladies' Bras" der britischen Komiker Jonny Trunk und Duncan Wisbey. Er dauert 36 Sekunden.